كاديلاك XT4 تستعد للوصول إلى السوق السعودي

الخليج ٣٦٥ نت – يستقبل السوق السعودي، مع بداية العام الجديد 2019، سيارة كاديلاك الجديدة XT4 حيث تستعد شركة الجميح للسيارات الوكيل الرسمي لسيارات كاديلاك في المملكة وأحد أكبر وكلاء السيارات في المنطقة لطرح السيارة الجديدة أمام عملائها.

وتعتبر سيارة كاديلاك XT4 انطلاقة للخطة الاستراتيجية الجديدة لشركة صناعة السيارات الفاخرة والتي تسعى من خلالها الى توسيع نطاق طرازاتها من السيارات، إذ تعتزم كاديلاك إطلاق طراز جديد من السيارات كل ستة أشهر في غضون العامين المقبلين.

من جهته ذكر الشيخ وليد الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل : “ننتظر بكل حماس وصول كاديلاك XT4، والتي تعتبر أول سيارة كروس أوفر صغيرة تنتجها كاديلاك”، وأضاف: “تتميز XT4 بتصميم ذو طابع عصري ورياضي وبمواصفات سلامة وتقنية عالية تجعلها من أكثر السيارات في فئتها تقدما من الناحية التكنولوجية، وهذا يعكس التوجه المتبنى من شركة كاديلاك للعشر السنوات القادمة من حيث الحرص على تقديم منتجات تتوفر بها أعلى مواصفات السلامة وأحدث التقنيات الميكانيكية والتكنولوجية.”

وستكون جميع طرازات XT4 مدفوعة بمحرك كاديلاك 2.0 Turbo الجديد كليًا، 4 سلندر وقوة تصل الى 237 حصان و350 نيوتن متر من عزم الدوران. إلى جانب ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي تسع سرعات، وتحتاج بمعدل 12.7 لتر من البنزين من أجل قطع مسافة 100 كم على الطرق السريعة، كما يتوفر بهذه السيارة نظام تعطيل عمل السلندرات بشكل قياسي في حال قيادتها بسرعات منخفضة لتقليل استهلاك الوقود، كما زودت بنظام تشغيل/إيقاف للمحرك، وستعمل سيارة كاديلاك XT4 بنظام دفع أمامي للعجلات بشكل قياسي، وتعمل بنظام دفع رباعي للعجلات بشكل اختياري للفئات العليا.

وتتألّق XT4 عبر خطوط أنيقة ومصقولة تلفت نظر العملاء وتعزّز القياسات القوّية للمركبة وحضورها الجريء لجذب أنظار فئة الشباب الراغبين بسيارة فخمة بروح عصرية ورياضية وعملية بنفس الوقت، أما المقصورة الداخلية فهي عبارة عن مجموعة لمسات جمالية مركَّزة من لغة كاديلاك التصميمية والمتمثّلة بدمج التقنيات بشكل منطقي وفنّي وتوفير باقة من الألوان الجديدة، وتتميّز المقصورة بكونها مشغولة بدقّة عالية.

وتوفر كاديلاك XT4 2019 الجديدة كلياً مساحة استثنائية بالنسبة إلى فئتها من السيارات، وبالأخص لصالح ركّاب المقعد الخلفي، ومن المتوقّع أن تتصدّر المركبة هذه الفئة من ناحية المساحة الخاصّة بالمقعد الخلفي والبالغة 39.5 إنش (1,004 ملم) من المساحة للأرجل، كما توفر XT4 مساحة واسعة قدرها 48.9 إنش (1,385 ملم) من السعة التخزينية القصوى عند طي المقاعد الخلفية.