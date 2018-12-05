هل تنجح خدمة الاشتراك في سيارات لكزس؟

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس وبي ام دبليو حاليا يوفران خدمات اشتراك اشهري تبدأ في حدود 1,000$ في الولايات المتحدة، ما يتيح لأي أحد دفع مبلغ محدد وتجربة سياراتهما، وهي فكرة جيدة جدا إذا كنت تريد الشعور بتجربة الفخامة لفترة محدودة أو لا تريد الإبقاء على استخدام الموديل نفسه وقتا طويلا، أو حتى ستمكث وقتا محدودا في البلاد.

لكزس على ناحية أخرى لم تتخذ الخطوة بعد، وذلك كونها ليست متيقنة من نجاح البرنامج، حيث يقول كوبر إيريكسون نائب رئيس تسويق لكزس “أعتقد أن هنالك أسئلة كثيرة غير مجاب عليها، ماذا سنفعل بهذا الأصل -السيارة- بعد تأجيره الذي قد يقتصر على شهر واحد ما يخفض قيمته، وفي نفس الوقت تستمر في تحقيق ربحية منه.”، كما أكد بأن العملاء والوكالات لا تطالب بإطلاق خدمة تأجير حالياً.

مع ذلك، ستقدم صانعة السيارات اليابانية خدمة اشتراك سنتين لسيارتها UX عند إطلاقها مع تغطية التأمين والصيانة.

إذا كان البرنامج ناجحاً، قد تقدمه لكزس لاحقاً في موديلاتها الأخرى، ربما مع عقد إيجار سنوي كي تضمن استمرارية التعاقد مقارنة بفترة الشهر الذي تقدمه مرسيدس وبي ام دبليو، على كل حال، هكذا تجارب إن نجحت ستعمم في عدة دول حول العالم.

لذا ما رأيك في خدمة الاشتراك الشهري/السنوي في السيارات الفاخرة؟ لو كانت متوفرة لدينا في الخليج هل تجربها؟