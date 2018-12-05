كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيا تكشف الستار عن النسخة الكهربائية من سيارتها Soul والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت شركة "كيا" نسخة الكهربائية من سيارتها Soul، خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات والممتد حتى التاسع من الشهر الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الكروس أوفر Soul EV المدمجة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 204 حصان/395 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع بطارية ليثيوم بوليمر سعة 64 كيلووات ساعة.

وتستهلك السيارة الجديدة 9ر14 كيلووات ساعة في كل 100 كلم، غير أن الشركة الكورية لم تكشف بعد عن أية بيانات تتعلق بمعدلات الأداء أو مدى السير.

وتتميز Soul الكهربائية الجديدة من خلال المقدمة المعدلة تصميميا، والكشافات النحيفة، التي تتصل مع بعضها بشريط من الكروم، وبشكل مركزي يوجد في النطاق السفلي للمقدمة فتحة تهوية كبيرة.

وتتمتع المقصورة الداخلية بالمزيد من الرحابة، وتتكون مجموعة العدادات من شاشة مركزية ملونة، كما يوجد في منتصف لوحة القيادة شاشة لمسية قياس 25ر10 بوصة لنظام المعلومات.

وتتمتع السيارة بأحدث الأنظمة المتعلقة بالسلامة مثل 7 وسائد هوائية، ومانع التصادم، ومساعد تغيير والحفاظ على حارة السير، ومحذر المرور المتقاطع، ومحذر التعب، فضلا عن نظام محدد السرعة.

ومن المقرر أن تطرح كيا سيارتها الكهربائية Soul EV بالأسواق في النصف الأول من عام 2019.