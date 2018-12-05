“بالصور” تعرف على أهم مميزات وفخامة بنتلي بنتايجا 2018

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما اقترن اسم بنتلي بالفخامة والرقي منذ تأسيسها الذي مضى عليه قرن من الزمان، وعندما بدأت صيحة سيارات SUV بالظهور في سوق السيارات خلال الأعوام الماضية وبالتحديد في 2016، وجدت الصانعة البريطانية نفسها أمام فرصة لا تعوض كي تبهر كل أولئك الباحثين عن سيارة كبيرة ذات وضعية قيادة مرتفعة وفخامة لا تُضاهي سوى أسلوب حياة الملوك والأمراء، لتكشف لنا عن بنتايجا فائقة الفخامة، والتي لا تأتي فقط مع رونق فريد وخاص، ولكن أيضاً مع قوة وسرعة مذهلة تجذب العيون والآذان لها، فدعونا نتعرف على أبرز مميزاتها اليوم.

خارجية أنيقة

تتميز بنتايجا بمظهر خارجي فائق الجمال عبر الطلاء المزدوج والشبك المصنوع من الكروم مغطياً الجهة السفلية للمقدمة، إضافة لوجود عجلات 22 إنش تحمل أجنحة بنتلي في وسطها كي تزيد من هيبة الـ SUV فائقة الفخامة.

داخلية رفيعة

بالداخل، نجد كسوة فاخرة بالكامل من خشب قشر الأوكالبتوس وجلد بيلوجا اﻷسود مع سقف زجاجي بانورامي، عجلة قيادة مغطاة بالجلد مستوحاة من تصميمات اودي، ساعة تناظرية، كما في أي من طرازات بنتلي.

نظام نعيم الصوتي

تتمتع بنتايجا بنظام صوتي فاخر للغاية من شركة نعيم Naim البريطانية للصوتيات بقدرة 1920 واط عبر 20 مكبر صوت لتوفير تجربة صوت محيطية لا مثيل لها.

حزمة مولينر للنزهات

تتضمن حقيبة بنتايجا الخلفية ثلاثة سلات فاخرة للتنزه مصنوعة من أفخم أنواع الألمنيوم والجلد، حيث تكون السلة الأولى على هيئة مبرد صغير لزجاجات الشراب والأطعمة، والثانية لحفظ أدوات المائدة والأطباق، بينما الثالثة لحفظ الأطعمة الجافة، كي يسهل ترتيب حقيبة الأمتعة.

رشاشات للمصابيح الأمامية

تمتلك بنتايجا رشاشات مائية مميزة للغاية بمصابيحها الأمامية الجانبية، حيث يمكن تشغيلها بأي وقت لأجل إطلاق إندفاع قوي من المياه الموجهة نحو المصابيح الأمامية الرئيسية والقادرة على تنظيفها سريعاً.

تطبيق بساعة آبل

تمتلك بنتايجا تطبيق خاص بها لساعات آبل يمنح الركاب بالخلف نفس مستوى التحكم في السيارة الذي يمتلكه السائق والراكب الأمامي، وهو ما يسمح بالتحكم في أنظمة المكيف، خصائص التدليك في المقاعد الفاخرة، إضافة لمراقبة سرعة واتجاه السيارة.

الأداء المذهل

لدى بنتايجا محرك W12 مزدوج التيربو سعة 6 لتر بقوة 600 حصان متصل بناقل ZF اﻷوتوماتيكي ذو ثمانية سرعات مع دفع رباعي، ما يجعلها تستطيع التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4 ثوانٍ مع سرعة قصوى تبلغ 300 كم/س.

وتمتلك ساماكو للسيارات الوكالة الحصرية لبنتلي في السعودية ولديها منافذ بيع في كل من الرياض وجدة والخبر.