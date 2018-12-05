هل ستبدو بي ام دبليو SUV القادمة بهذا الشكل؟

الخليج ٣٦٥ نت – آي نيكست فيجن الاختبارية والتي تم عرضها مؤخراً في معرض لوس انجلوس للسيارات 2018، هي في الحقيقة كانت أول نظرة لنا على SUV كهربائية جديدة بأنظمة قيادة ذاتية متطورة ستطلقها بي ام دبليو قريباً.

يأتي هذا وفق أدريان فان هويدونك رئيس تصميم بي ام دبليو، حيث أكد بأن النسخة الإنتاجية من آي نيكست ستمتلك أغلب تفاصيل تصميم فيجن الاختبارية.

“هذه السيارة تمثل أفكارنا المستقبلية وما نعمل عليه حالياً، لا تزال النسخة الإنتاجية بعيدة المنال حالياً حيث نسعى لإطلاقها في 2021، لكنك بكل تأكيد ستراها تمتلك تفاصيل فيجن الاختبارية.”

وصحيح أن واجهة آي نيكست لم تعجب الكثيرين، لكنها تمتلك تفاصيلاً مثيرة للاهتمام وذلك يتضمنه المصابيح الخلفية البارزة التي يرى رئيس تصميم بي ام دبليو بأنها ديناميكية للغاية.

يقول هويدونك بأن عملية تصميم سيارات بي ام دبليو آي الكهربائية ذاتية القيادة مسلية للغاية حيث لدى فريق التصميم حرية أكبر كونها موديلات جديدة تماماً وتمثل انطلاقة حقبة مختلفة.

أحد الأسباب التي تجعل الشبك الأمامي في آي نيكست ضخماً للغاية، هو كونه يحتوي مستشعرات نظام القيادة الذاتية، ما يتناقض مع المصابيح الأمامية النحيلة جداً.

مع ذلك، بي ام دبليو يمكنها أن تصغّر الشبك قليلاً وتجعل الواجهة الأمامية أقل عدوانية، وهذا شيء يفترض أن يكون كافياً لإسعاد أغلب جماهيرها، لكن هذا ليس علينا سوى الانتظار حتى نراه.