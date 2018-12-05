- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – يسعى ترامب إلى فرض ضرائب على الشركات التي لا تبني سياراتها في الولايات المتحدة، لهذا تبحث فولكس واجن عن حل مع تكوين تحالف عالمي مؤثر في صناعة السيارات.
هربرت ديس رئيس فولكس واجن التنفيذي عقد لقاءً مع إدارة فورد مؤخراً، حيث صرح بأن المفاوضات في مرحلة متقدمة حالياً مع فورد لإنشاء تحالف سيارات عالمي يجمع بينهما “المحادثات في مرحلة متقدمة حالياً، وقد نستخدم مصانع فورد لبناء سياراتنا.”
فورد كانت تخطط لتسريح 25,000 موظف مع انخفاض الطلب على سيارات الركاب مقابل SUV وكروس أوفر، وبناء سيارات فولكس واجن في مصانعها يعني ربحاً عادلاً للطرفين، حيث الصانعة الأمريكية ستكسب أموالاً إضافية وتُبقي على موظفيها، في حين أن الصانعة الألمانية ستوفر على نفسها تكاليف إنشاء مصانع جديدة.
صحيح أن رد رئيس فولكس واجن بدى غير مؤكد، لكنه صرح بأن تفاصيلاً إضافية عن التحالف سيتم الإعلان عنها في يناير المقبل.
الجدير بالذكر أن فولكس واجن وفورد أعلنتا في يونيو الماضي دراستهما للتعاون الاستراتيجي على عدة مشاريع، وبالفعل قرروا تطوير سيارات فان التجارية بشكل مشترك، لكن التقارير ذكرت بأن الشراكة ستتوسع بتطوير سيارات أخرى بينها استخدام الصانعة الألمانية منصة رينجر وترانزيت لبناء نسخ خاصة بهم.
شكرا لقرائتكم خبر عن فولكس واجن تريد بناء سياراتها في مصانع فورد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المربع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المربع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .