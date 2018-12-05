فولكس واجن تريد بناء سياراتها في مصانع فورد

الخليج ٣٦٥ نت – يسعى ترامب إلى فرض ضرائب على الشركات التي لا تبني سياراتها في الولايات المتحدة، لهذا تبحث فولكس واجن عن حل مع تكوين تحالف عالمي مؤثر في صناعة السيارات.

هربرت ديس رئيس فولكس واجن التنفيذي عقد لقاءً مع إدارة فورد مؤخراً، حيث صرح بأن المفاوضات في مرحلة متقدمة حالياً مع فورد لإنشاء تحالف سيارات عالمي يجمع بينهما “المحادثات في مرحلة متقدمة حالياً، وقد نستخدم مصانع فورد لبناء سياراتنا.”

فورد كانت تخطط لتسريح 25,000 موظف مع انخفاض الطلب على سيارات الركاب مقابل SUV وكروس أوفر، وبناء سيارات فولكس واجن في مصانعها يعني ربحاً عادلاً للطرفين، حيث الصانعة الأمريكية ستكسب أموالاً إضافية وتُبقي على موظفيها، في حين أن الصانعة الألمانية ستوفر على نفسها تكاليف إنشاء مصانع جديدة.

صحيح أن رد رئيس فولكس واجن بدى غير مؤكد، لكنه صرح بأن تفاصيلاً إضافية عن التحالف سيتم الإعلان عنها في يناير المقبل.

الجدير بالذكر أن فولكس واجن وفورد أعلنتا في يونيو الماضي دراستهما للتعاون الاستراتيجي على عدة مشاريع، وبالفعل قرروا تطوير سيارات فان التجارية بشكل مشترك، لكن التقارير ذكرت بأن الشراكة ستتوسع بتطوير سيارات أخرى بينها استخدام الصانعة الألمانية منصة رينجر وترانزيت لبناء نسخ خاصة بهم.