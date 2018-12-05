كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع بداية الشتاء.. كيفية فحص السوائل في السيارة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت هيئة خبراء الفحص الفني للمركبات "KÜS"، سائقي السيارات بفحص السوائل في السيارة ومدى ملائمتها لفصل الشتاء.

وأوضح خبراء الهيئة الألمانية أنه يمكن إجراء الفحص لسائل التبريد في المراكز المتخصصة، كما يمكن القيام بذلك بشكل شخصي، وذلك بفتح غطاء المبرد عندما يكون المحرك باردا، مع الحرص على قياس المادة المضادة للتجمد.

وعند نقصان أي من ذلك يُنصح بإعادة ملئها وفقا لجدول التحويل على العبوة، على سبيل المثال توفر نسبة 55% حماية من الصقيع حتى درجة 45 درجة تحت الصفر، ولذلك لا يجب استعمال الكثير من مادة الحماية من الصقيع، كما يجب أن تكون المادة الجديدة بنفس لون المادة الموجودة في المبرد بالفعل، والتي قد تكون باللون الأحمر أو الأزرق أو الأخضر، ويلزم ألا تكون مختلطة.

وبالنسبة لمادة الحماية من التجمد لماء مساحات الزجاج الأمامي، فإن الهيئة الألمانية تنصح باستعمال مادة تكفي لدرجة حرارة حتى 20 تحت الصفر، وبعد إعادة الملء ينصح بتشغيل النظام مرارا وتكرارا حتى ينتقل السائل إلى الخراطيم والفوهات.