عرض العيسائي للسيارات على ميتسوبيشي L200 موديل 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدم العيسائي للسيارات عرضاً على ميتسوبيشي ضمن عروض نهاية العام، ويشمل هذا العرض “ميتسوبيشي L200 2018”. ويأتي هذا تحت شعار “صُمّمت خصّيصاً لكم”، ويستمر العرض حتى 31 ديسمبر 2018. الفئات المشمولة بالعرض: غمارتين بنزين 2018- بسعر 54,999 ريال سعودي.

غمارتين ديزل 2018- بسعر 59,999 ريال سعودي. صورة العرض:

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