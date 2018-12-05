إدارة قطار الحرمين تحدد أوزان حقائب السفر المسموح بها لكل مسافر

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت إدارة قطار الحرمين السريع أنه يُسمح لكل مسافر بحقيبة سفر واحدة لا يتجاوز وزنها 25 كيلوجراماً بالإضافة إلى حقيبة يد واحدة، وذلك على رحلات القطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

يذكر أن هذا المشروع أحد أهم العناصر في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية بالمملكة، حيث يربط القطار بين المدينتين المقدستين “مكة المكرمة والمدينة المنورة” ويضم في ذلك 5 محطات ركاب، وهم (وسط جدة، مطار الملك عبد العزيز، مكة، المدينة، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ) بطول 450 كم وطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنوياً وسرعة تشغيلية تبلغ 300 كم/ساعة.

وانطلقت أولى الرحلات الرسمية لقطار الحرمين السريع في 11 أكتوبر الماضي بين مكة والمدينة مروراً بمحطتي جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بواقع رحلات 4 أيام أسبوعياً (الخميس والجمعة والسبت والأحد)، وستتوسع تدريجياً لتشمل كل أيام الأسبوع.

كما أوضحت الإدارة عدد أوزان حقائب السفر من خلال الصورة التالية: