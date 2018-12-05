سحب سيارة بداخلها طفلة نائمة في موقف بمكة

الخليج ٣٦٥ نت – تلقت الجهات الأمنية بلاغاً على الرقم 911 من مواطن فقد ابنته وسيارته، وعلى الفور تم توجيه البلاغ للدوريات الأمنية التي تمكنت من تحديد مكان السيارة في حجز الشركة بجرول.
واتضح أن إحدى الشركات المسؤولة عن سحب المركبات المخالفة في المواقف المدفوعة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، قامت بسحب تلك السيارة وبداخلها الطفلة النائمة وتم إيداع السيارة بالحجز.
وطبقاً لما أوضحته المصادر، فإن الأجهزة عثرت على الفتاة بداخل السيارة وهي بصحة جيدة، وتم تسليمها لشرطة “القرارة” لمباشرة التحقيق في الحادثة، ولكن والد الطفلة تنازل عن حقه الخاص في القضية وعبّر عن تقديره لجهود الأجهزة الأمنية وتوصلها لطفلته قبل أن تصاب بأذى.
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