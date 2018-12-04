سيارات كلاسيكية ودراجات نارية في احتفال الإمارات باليوم الوطني

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الرائد “نورة سلطان الشامسي” رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة خلال الاحتفال باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، على أن شرطة عجمان تحرص دائماً على إقامة الفعاليات الوطنية بمشاركة الفئات المختلفة من المجتمع.

حيث قامت القيادة العامة لشرطة عجمان بتنظيم مسيرة لسيارات النيسان والهامر، بالإضافة إلى ما يزيد عن 200 دراجة نارية بمشاركة الفريق السعودي والفريق العماني للدراجات، ومايقرب من 250 سيارة جيب و200 سيارة كلاسيكية.

وتحرص شرطة عجمان على تلك الفعاليات؛ لنقل الرسالة الوطنية وتعزيز المواطنة الإيجابية وتحقيق التلاحم المجتمعي لرفع راية الإمارات وتحقيق رؤيته.