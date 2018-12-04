“بالفيديو” لكزس SUV تقتحم محل مستلزمات مطابخ في رفحاء

الخليج ٣٦٥ نت – تلقت الجهات الأمنية بلاغًا رسميًّا باقتحام سيارة “لكزس” محل بيع مستلزمات مطابخ على طريق الملك عبدالله بمحافظة رفحاء، وقامت بمباشرة موقع الحادث واتخذت إجراءاتها الرسمية حيال الواقعة.

وأوضح أحد البائعين بالمحل أنه كان جالسًا داخله، فجاءت سيارة لكزس مسرعة فجأة ودخلت المحل وحطّمت كل شيء في طريقها، حتى توقفت داخله بعدما هشّمت زجاج المدخل الأمامي.

كما أحدثت تلفيات في المطابخ وأضرار بسيطة في السيارة ولم يصَب أي شخص في الحادث، والذي حدث نتيجة تعطل مثبت السرعة في السيارة ماجعلها تخرج عن السيطرة.

مشاهدة الفيديو على يوتيوب: