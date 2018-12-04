كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوندا تكشف عن فئة سبورت الجديدة من أيقونتها "HR-V" في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت هوندا مؤخرا عن فئة سبورت الجديدة من سيارتها HR-V في أوروبا، وهي نسخة تعتبر أكثر رياضية من سيارتها التي تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV.

وتحمل هذه الفئة الجديدة محرك جديد على هذه السيارة لكنه يتواجد مع فئات سيارة هوندا سيفيك، وهو محرك مكون من 4 اسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 180 حصان تقريبا وعزمه 220 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT، كما يمكن الحصول على هذه الفئة أيضا بناقل حركة يدوي 6 سرعات.

ومن حيث التصميم فميزت هوندا هذه الفئة عن الفئة العادية من السيارة بعدة تعديلات في الشكل منها شبكة تهوية أمامية سوداء اللون، ومصد أمامي وخلفي بتصميمات معدلة، ومخرجين للعوادم بالجزء الخلفي من السيارة، وإطارات بأطواق (جنوط) سوداء بمقاس 18 بوصة.

أما من الداخل فتقدم هوندا هذه الفئة بلونين للمقصورة الداخلية الأسود والأحمر، مع عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي، وتكييف هواء ثنائي النطاق، ومقاعد مكيفة، وذلك بالإضافة لعدد أخر من التجهيزات سيتم الإعلان عنها في وقن لاحق.