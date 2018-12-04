شيفروليه سيلفرادو HD الجديدة كلياً 2020 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه رسمياً عن سيلفرادو HD 2020 الجديدة كلياً، وذلك قبل ظهورها في حفل خاص خلال فبراير 2019.

تصفها صانعة السيارات الأمريكية بأنها أكثر سيلفرادو تطوراً على الإطلاق، ومقارنة بالموديلات القياسية، فإن HD مختلفة تماماً حيث المشترك الوحيد بينهم هو السقف، وقد حصلت على 7.6 سنتيمتر إضافية للأقدام بالمقصورة مع زيادة الطول وراحة أكبر للركاب.

ابتداءً من العام المقبل، ستتاح سيلفرادو HD 2020 في نسختين بمحركين: ديزل جديد كلياً بالحقن المباشر متصل بناقل حركة 6 سرعات، أو دوراماكس تيربو ديزل 8 سلندر بعزم دوران 1,233 نيوتن.متر بناقل حركة جديد 10 سرعات دون الكشف عن عدد الأحصنة.

المميزات الأخرى يتضمنها تكنولوجيا سحب خاصة قادرة على سحب أوزان ثقيلة للغاية، بالإضافة إلى عدد من التكنولوجيات التي صمّمت خصيصاً لأعمال البيك أب الشاقة.

هذا ويذكر بأن شيفروليه سيلفرادو HD 2020 ستطرح بالأسواق العالمية في منتصف 2019، على أن تكشف كامل تفاصيلها وسعرها في وقت لاحق.