مدريد تقرر حظر دخول سيارات البنزين والديزل إلى وسط المدينة

الخليج ٣٦٥ نت – ضمن سعى الحكومة الإسبانية لخفض التلوث البيئي الشديد، قررت العاصمة الإسبانية مدريد حظر دخول السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل إلى وسط المدينة، كما تقرر على المخالفين للقانون الجديد غرامة مالية لا تقل عن 90 يورو.

وقامت شرطة المدينة بمتابعة تنفيذ القرار الجديد بمراقبة عشرات من نقاط الدخول لمنطقة مساحتها خمسة كيلو مترات مربعة، تشمل شارع غران فيا الشهير وميدان بويرتا ديل سول العامرين بالسائحين، لمنع كل السيارات عدا تلك التي تحمل إعفاءات أو تعمل بالكهرباء أو بتكنولوجيا هجينة.

كما نص القانون الجديد على السماح للمقيمين في مركز المدينة وزوارها، بالإضافة إلى السيارات التي تحمل تصاريح خاصة بالعبور وسط المدينة، ويمكن للمقيمين فقط إيقاف سياراتهم في المستقبل بالشارع، فيما يتوجب على جميع السيارات الأخرى التوجه إلى مرآب السيارات.

الجدير بالذكر فإن العاصمة الإسبانية مدريد هي من أكثر المدن الأوروبية مخالفة لمعايير التلوث البيئي، وذلك لزيادة المركبات القديمة والتي تعمل بالديزل في المدينة ولطبيعة طقسها الجاف والذي ساعد على ارتفاع نسب ثاني أكسيد النيتروجين في الجو.

وتحاول مدريد بتطبيق القانون الجديد، اللحاق بعدد من المدن الأوروبية مثل لندن وباريس وبرلين وأوسلو الذين طبقوا بالفعل قيودا مرورية لتحسين نوعية الهواء.