كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادا لسباق eTrophy.. سيارات "جاكوار I-Pace" الكهربائية تصل السعودية! (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصلت سيارات الفريق السعودي المشارك في سباق eTrophy رسمياً إلى الرياض.
سباق eTrophy هو سباق مصاحب للسباق الرئيسي الخاص بالفورمولا E وهو يتكون من 10 فرق و 20 سائق يتنافسون بسيارات جاكوار I-Pace الكهربائية فقط، للفوز باللقب. يدعم هذا السباق التحول للسيارات الكهربائية والتشجيع لها حيث يفتخر بكونه سباقاً لا يتسبب في أي إنبعاثات.
يذكر أن جاكوار I-Pace هي أول سيارة كهربائية من جاكوار وتأتي بقوة 400 حصان و 695 نيوتن-متر من عزم الدوران، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/س في 4.2 ثانية.
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