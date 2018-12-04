لـ"تجنب الحوادث".. كيفية القيادة في الطقس السيء؟

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لتفادي مخاطر الحوادث في التقلبات الجوية وأثناء هطول الأمطار إليكم النصائح التالية، وهي:-

1- مسافة كافية

يجب عليك ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتفادى أي تصادمات مفاجئة.

2- استخدام المكابح

يجب الحذر عند استخدام المكابح لأن الأرض الزلقة بفعل الماء تقلل من معامل الاحتكاك مع الإطارات وهو ما ينعكس بالسلب على فاعلية المكابح.

3- وسط الطريق

حاول الالتزام بالسير في وسط الطريق حيث تكون تجمعات المياه والأوحال أقل.

4- السيارة الأمامية دليلك

عند انعدام الرؤية حاول أن تتلمس الطريق من خلال اتباع السيارة التي تسير أمامك.

5- السرعة المقررة

لا تجازف بأي حال وتتخطى السرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، فالمخالفة في هذه الأجواء قد تعرضك ومن معك للهلاك.

6- ميكانيكية السيارة

لمزيد من الحذر يجب التأكد من فاعلية ميكانيكا السيارة ودوائرها الكهربية ومساحات الزجاج والمكابح قبل استقلال السيارة.

7- نوافذ السيارة

لمنع تكثف البخار على زجاج السيارة يجب الاستعانة بفتحات التهوية أو فتح النوافذ ولو قليلاً لتجديد الهواء في المقصورة.