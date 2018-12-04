“بالصور” تعرف على كيفية تحويل السيارات القديمة إلى قطع أثاث مبتكرة وأسعارها

الخليج ٣٦٥ نت – من الصناعات والحرف المبتكرة التي بدأت في الانتشار في السنوات الأخيرة هي تحويل السيارات القديمة والدراجات النارية وبقايا الطائرات غير الصالحة للاستخدام إلى قطع أثاث مبتكرة وفاخرة.

في لقاء مع “لباولو تومينلي”، الأستاذ في مجال التصميم بالجامعة الفنية في كولونيا للتحدث عن هذه الحرفة المبتكرة قال:” إنها مسألة تتعلق بالذوق والأسلوب، بالنسبة لما إذا كانت السيارة التى جرى تحويلها لقطعة أثاث تلائم بصورة جمالية الغرفة، ولكن الأمر يتعلق أيضا بالثقافة، إذ أن إعطاء سيارة قديمة مهمة جديدة يظهر أن السيارة تعني الكثير لبعض الأشخاص”.

وحول أنواع السيارات التي يتم تحويلها لأثاث، قال تومينلى يفضل تحويل السيارات المميزة مثل سيارات كروز الأمريكية ممتدة الخلفية، والسيارات الصغيرة مثل فيات 500 وميني أو فولكس فاجن بيتل، وعلل بأن اختيار هكذا سيارات لحب الأشخاص للتصاميم الكلاسيكية وملائمتها العديد من الشقق.

وفي لقاء مع مايكل جويرمان أحد مصنعي هذه الحرفة والحديث عن بداية عمله بها وأنواع السيارات المستخدمة للتحويل قال أنه بدأ عام 2013 عندما كان يجدد سيارته وتبقي رفرفين وغطاء لسيارة ستروين DS “لم أرد بيعهم، لذلك صنعت أريكة منهم”، وقام بالتوسع فيما بعد في هذه الصناعة حتى أسس عام 2017 علامة “ستايل كلاسيكز” التجارية.

وعن السيارات التي يستخدمها في التحويل قال هذه القطع معظمها من هياكل سيارات تو سي في وميني وستروين DS، ولكن الأمثلة الأخرى تشمل غطاء محرك السيارة جوجومبيل وأجزاء من محركات من سيارات مرسيدس بنز.

وكشف جويرمان عن القطع الفنية التي يصنعها حيث قال يتم تحويل أعمدة أذرع التدوير إلى قواعد للمصابيح، وتحويل مرشحات الهواء إلى أغلفة ساعات المكتب، وتحويل مصاعد الطائرات إلى طاولات وأبواب الطائرات إلى إطارات للصور، ويمكن استخدام الأجنحة بأكملها كطاولات للمؤتمرات.

وحول أسعار الأثاث، فإنه يبدأ في حدود 8,000 ريال، وأشياء مثل سرير مصنوع من سيارة مرسيدس قديمة يكلف نحو 6,000 يورو، وهو ما يعادل نحو 25,500 ريال.