رولزرويس بيرل دايفر الوحيدة من نوعها تحيي التراث الإماراتي

الخليج ٣٦٥ نت – قامت ’أبوظبي موتورز‘ بتصميم سيارة خاصة سوبر ستار وهى ’بيسبوك رولزرويس بيرل دايفر‘ من أجل التكريم والاحتفال بمهنة صيد اللؤلؤ والتي أشتهرت بها دولة الإمارات، والتي تعد من التراث الإماراتي، وهي الحرفة التي توارثها أجيال الشعب الإماراتي عبر العصور.

وتأتي السيارة بتصميم فريد ورائع، مثل تجسد ضوء سطح المحيط الغامض، قبل التوغل في المياه العميقة، بينما تتلألأ لوحة القيادة كسمة بارزة ترتقي بالشعور الهادئ المرتبط بخفة الوزن تحت الماء.

ويذكر أن جودوود موطن علامة ’رولز-رويس‘، لم تصنع سوى نسختين تستندان على رايث وجوست، حيث يعتبران استثنائيان بتزيين بألوان حجر الياقوت الأسود الداكن والطلاء الخارجي الجريء فيروزيّ اللون، مستوى تفرّد وروعة المهنة التي ألهمت تصميمها.