عرض العيسائي للسيارات على ميتسوبيشي ASX موديل 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدم العيسائي للسيارات عرضاً على ميتسوبيشي ضمن عروض نهاية العام، ويشمل هذا العرض “ميتسوبيشي أي إس إكس 2018″، بسعر 59,999 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “صُمّمت خصّيصاً لكِ”، ويستمر العرض حتى 31 ديسمبر 2018. صورة العرض:

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