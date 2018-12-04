“إدارة المرور”: 3 أشياء إذا لم تمتلكها الشاحنة أو المقطورة فهي خطر على السلامة

الخليج ٣٦٥ نت – نشر المرور السعودي في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، وهي: “لسلامة سالكي الطريق يجب أن يتوفر بالشاحنة والمقطورة: الإنارة الجانبية، العواكس، حواجز الحماية”.

ويأتي هذا كون الإضافات المذكورة تحافظ على أرواح سالكي الطرقات، وأن القرار يأتي للمساهمة في تحسين بيئة السلامة على الطرق السريعة مع التقليل من نسب الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن حوادث الشاحنات، إذ أن الحواجز مثلاً ستشكل مقاومة لانزلاق السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات عند اصطدامها بها.

يذكر أن إدارة المرور بدأت العمل بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٠هـ بالتصنيف المعدل لمخالفات نظام المرور والعقوبات المقررة على مرتكبيها، والمواد المنظمة لتحديد قيمة الغرامات المالية، وإجراءات متابعة المتخلفين عن سداد العقوبات المالية المستحقة عليهم، وذلك بعد استكمال جميع الترتيبات النظامية والتقنية لتنفيذ نظام المرور المعدل والمعتمد بالأمر السامي رقم 115 وتاريخ 5/ 12 / 1439 هـ.

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