كفاءة تكشف الوقود الأنسب والأوفر لسيارتك أياً كان نوعها

الخليج ٣٦٥ نت – نشر برنامج “كفاءة” السعودي فيديو ضمن رسائل الحملة التوعوية خاصته؛ وفاضل فيه بين مركبتين “سيدان” صغيرتين في استهلاك الوقود، وقدر القيمة بأكثر من 2200 ريال سنوياً (183 ريال شهرياً)، كما دعى إلى اختيار السيارة ذات التصنيف الأخضر الممتاز في بطاقة الطاقة؛ لتوفير وقود بقيمة 1200 ريال سنوياً (100 ريال شهرياً).

يذكر أن البرنامج رفع شعار “الأخضر.. أوفر لك” في إحدى رسائله التوعوية إلى المواطن والمقيم، حيث يصنف المركبات من حيث استهلاك الوقود إلى ستة تصنيفات ولكل تصنيف لون يميزه، وهي: ممتاز، جيد جداً، جيد (تتخذ اللون الأخضر بثلاث درجات متفاوتة)، متوسط (الأصفر)، سيئ (البرتقالي)، وسيئ جداً (الأحمر).

كما أوضح البرنامج أن الاعتقاد بأن نسبة استهلاك الوقود واحدة بين المركبات من نفس الفئة أو الحجم خطأ ويجب إزالته، حيث تنتشر في الأسواق السعودية أنواع وموديلات كثيرة من المركبات، ويتباين معدل الترشيد في الطاقة من نوع إلى آخر ومن فئة إلى أخرى وتبقى بطاقة كفاءة الطاقة العامل الأساسي الوحيد، الذي يبين نسبة التوفير في كل نوع أو فئة.