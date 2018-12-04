“بالفيديو” طفل بجوار تركي آل الشيخ يفوز بسيارة في مباراة النصر والوحدة

الخليج ٣٦٥ نت – نشر المستشار “تركي آل الشيخ” رئيس هيئة الرياضة مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، يوّثق فوز طفل كان يجلس بجانبه بجائزة “السيارة” في مباراة النصر والوحدة، وعلّق قائلاً: “المفروض نتقاسم السيارة أنا والشاب إلي جنبي”، كما أشار إلى أن اسمه “عبدالملك محمد عبدالقادر عسيري”.
وكان قد وثّق مقطع الفيديو فرحة الطفل أثناء تقدم النصر بهدف على الوحدة وإعلان الفائز بجائزة اللقاء، ليُعلَن أنه الفائز بجائزة “سيارة وجوال وكرة قدم” المقدمة من الهيئة العامة للرياضة.
يذكر أن المباراة كانت باستاد “الأمير فيصل بن فهد” بالعاصمة الرياض مساء الأحد، خلال الجولة الـ 11 لدوري مسابقة الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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