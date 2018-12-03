كيا وهيونداي تستعدان لإطلاق سيارة بيك أب

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل هيونداي حالياً على الاستعداد لإطلاق بيك اب جديدة مستندة على نموذج سانتا كروز الاختباري 2015، على أن تقوم كيا باللحاق بها بعد وقت قصير عبر بيك اب جديدة خاصة بها أيضاً.

كانت الصانعة الكورية مصممة منذ بعض الوقت على الدخول إلى شريحة سيارات البيك اب المهمة للغاية في عدة أسواق حول العالم، ولكن إطلاق عدة سيارات أخرى والتركيز على المحركات الكهربائية أدى لتأخر العمل على تطوير بيك اب إنتاجية.

وخلال حديث لوك دونكيروالك، رئيس تصميم مجموعة هيونداي، مع مجلة Autocar البريطانية، تم التلميح إلى أن الصانعة الكورية أوشكت على الإنتهاء من تطوير نسخة إنتاجية من نموذج بيك اب سانتا كروز الاختبارية، وسوف تبدأ عملية إدخالها إلى خطوط الإنتاج قريباً، مع تأكيد انطباق الأمر ذاته على بيك اب كيا التي ستأتي مع عدة اختلافات خارجية وداخلية، رغم أن دونكيروالك قد أشار إلى أن الأخيرة ستصل لاحقاً، ما يعني أننا على الأغلب سوف نرى كلا الطرازين في عام 2020 لمنافسة طرازات مثل تويوتا تاكوما وفورد رينجر.

هذا ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه كيا لإطلاق النسخة الإنتاجية من SUV تيلورايد الكبيرة خلال العام القادم، كي تكتمل مجموعة الصانعة الكورية أخيراً بدخولها إلى مختلف فئات سوق السيارات، لتبدأ التركيز بعدها على تطوير البيك اب القادمة.