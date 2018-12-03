كفاءة الطاقة تنشر رسائل توعوية لسائقي السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – نشر المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” رسائل توعوية متعددة عن سلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة في السيارات والإطارات؛ توعية للمستهلكين بشأن أهمية ودلالات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وبسلوكيات القيادة المثلى.

ويسعى المركز إلى وصول رسائله إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور خاصة النساء، باستخدام أساليب ورسائل توعوية بالغة الوضوح عبر استخدام الصحف الورقية والإلكترونية ولوحات الطرق ووسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت، وأيضا من خلال أبرز القنوات الفضائية والإذاعية.

ومن أهم رسائل الحملة وجوب شراء المركبة ذات المستوى الأخضر في بطاقة اقتصاد الوقود باعتبارها تقلل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 55 % مقارنة بالمستوى الأحمر، بالإضافة إلى التركيز على المستوى الأخضر عند شراء إطارات المركبة.