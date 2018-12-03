تويوتا تتجهز لإطلاق الأجيال القادمة للاندكروزر وسيكويا واف جي كروزر وسيارات أخرى

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أكبر صانعة سيارات يابانية مؤخراً نيتها إطلاق 31 موديل جديد كلياً أو محدّث لطرازات تويوتا ولكزس حول العالم، والآن أعطتنا نظرة على ما تخبئه لنا في جعبتها.

حيث صرح جاك هوليز مدير عام تويوتا في الولايات المتحدة، بأن علامة تويوتا ستقدم 19 طراز جديد خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك يتضمنه طرازات جديدة كلياً وتحديثات جذرية وأخرى طفيفة.

على مر الأعوام الماضية، قامت تويوتا بتقديم نسخ مُعاد تصميمها من افالون، كامري، كورولا، يارس وبريوس، ويقول هوليز “الشيء نفسه سيتم مع كل سيارات SUV الخاصة بنا.”

صحيح أنه لم يحدد ما هي تلك الطرازات، لكن يفترض أن القائمة يتضمنها هايلاندر التي دشنت في 2013 وتحقق مبيعات قوية جداً، فور رنر التي قدّمت في 2009، سيكويا التي انطلقت في 2007 ولم تحصل على تحديثات منذ ذلك الحين، كذلك لاندكروزر وسيكويا وتندرا وتاكوما.

أما بالنسبة إلى الطرازات الجديدة كلياً، فليس هنالك شيء رسمي ولكن تم التلميح بأن FT-4X الاختبارية منافسة جيب رانجلر سيتم إنتاجها والتي كانت تشوق إلى اف جي كروزر المستقبل، ما يعني إعادة إحياء سيارة الطرق الوعرة المعشوقة لدى الكثيرين.

الجدير بالذكر أن سيارات تويوتا الجديدة سيبدأ تدشينها خلال 2019، وذلك ابتداءً بسوبرا 2020 الجديدة والتي مقرر ظهورها في يناير بمعرض ديترويت للسيارات 2019، على أن تلحقها لاندكروزر في 2020 حسب المصادر.

تويوتا لاندكروزر 2020 الشكل المتوقع

تويوتا سيكويا 2018