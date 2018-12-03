كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تقدم أخر نسخة من "بيتل" الشهيرة في معرض لوس أنجلوس 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ أشهر قليلة أعلنت فولكس فاجن عن وقف انتاج سيارتها بيتل الشهيرة، ومن خلال معرض لوس أنجلوس 2018 للسيارات كشفت الشركة الألمانية عن أخر نسخة أنتجتها من هذه السيارة، والتي منحتها اسم Beetle - Final Edition (بيتل - الإصدار الأخير).

وقدمت فولكس فاجن هذه النسخة الأخيرة بفئتين (عادية ومكشوفة)، وذكرت الشركة أن هذه النسخة متاحة للبيع فقط داخل أمريكا، ولن تقدمها بأسواق عالمية أخرى، وهو أمر تسبب في احباط لبعض المحبين لهذه السيارة الشهيرة المقيمين خارج أمريكا.

وستطلق فولكس فاجن هذه النسخة بألوان مميزة لم تتواجد بالموديلات السابقة من السيارة، ومنها لون أبيض داكن، والأزرق المعدني الفاتح، بالإضافة لألوان أخرى كانت متاحة من قبل مثل اللون الاسود اللامع واللون الرمادي، كما ستحمل الفئة الأولى من هذه النسخة من السيارة إطارات 17 بوصة.

جدير بالذكر أيضا أن فولكس فاجن ستتيح فئتين من هذه النسخة، الأولى SE والثانية SEL، وستحمل الفئة الأعلى مصابيح LED نهارية، وإطارات 18 بوصة، ومقاعد مغطاة بالجلد، ونظام ترفيهي ومعلوماتي أكثر تطورا.

أما عن المحركات فستشترك جميع فئات هذا الإصدار الأخير من بيتل في محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 2000 سي سي وقوته 174 حصان و249 نيوتن متر من عزم الدوران، وسيتصل ذلك المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

وسيبدأ سعر فئة SE الأولى من هذه النسخة في أمريكا من 23 ألف و45 دولار و27 ألف و295 للنسخة المكشوفة، بينما سيبدأ سعر الفئة الثانية SEL من 25 ألف و995 دولار، و29 ألف و995 دولار للنسخة المكشوفة من الفئة الأعلى.