جواز السفر الإماراتي يحقق المرتبة الأولى عالمياً

الخليج ٣٦٥ نت – حقق جواز السفر الإماراتي قفزة كبيرة من المركز 27 إلى المركز الأول على مدار عامين فقط، حيث يمكن لحامله السفر إلى 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وذلك حسب مؤشر “باسبورت إندكس” الذي يعد نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف قوة جوازات السفر.

وفي هذه المناسبة، قال الشيخ “عبد الله بن زايد” وزير الخارجية والتعاون الدولي أن “هذا الإنجاز يعد بمثابة ترجمة حقيقية لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، ويعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية الإيجابية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية”.

كما أن العوائد الإيجابية لسهولة التنقل لا تقتصر فقط على تمكين مواطني الإمارات من التنقل بحرية بغرض السياحة، بل تشمل أيضا عوائد اقتصادية وتنموية وإنسانية من خلال تسهيل التبادل التجاري والاستثمار الاقتصادي للأفراد والمؤسسات.

يذكر أن المبادرة التي أطلقتها “وزارة الخارجية والتعاون الدولي” بعنوان “قوة جواز السفر الإماراتي”، كانت تهدف إلى وضع جواز السفر الإماراتي ضمن قائمة أقوى 5 جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021، إلا أن الجواز قفز إلى المركز الأول مطلع ديسمبر 2018، لتكون المبادرة حققت هدفها قبل 3 أعوام عن الموعد المحدد وبأفضل مركز ممكن.