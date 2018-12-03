“بالصور” تعرف على أبرز مميزات وتقنيات نيسان ماكسيما 2020

الخليج ٣٦٥ نت – قامت نيسان مؤخراً بتدشين ماكسيما 2020 بتحديث منتصف العمر، وهو ما أضاف عدة تغييرات بالتصميم والتقنيات، فدعونا نتعرف على أبرز مميزاتها.

1) خارجية انسيابية

تتميز ماكسيما 2020 بخارجية انسيابية تحمل العديد من المزايا القياسية، والتي تتضمن كل من مصابيح LED نهارية وأمامية مع نظام تحكم أوتوماتيكي، مصابيح ضباب، فتحات تهوية كرومية، مرايا جانبية كهربائية ومدفأة ذات شارات إنعطافات وخاصية التعتيم الذاتي، بالإضافة إلى وجود سقف بانورامي مع خاصية الفتح والغلق بلمسة واحدة.

2) داخلية راقية

تبدأ الخصائص المميزة بالداخل مع المقود المغطى بالجلد ونظام تدفئة، مقعد سائق قابل للتعديل في 8 إتجاهات، مقصورة رحبة للغاية مع مساحة أرجل شاسعة للركاب بالخلف، كما قامت نيسان بتحديث كسوة ماكسيما 2020 الداخلية لكل من المقاعد ولوحة القيادة، لنجد زخرفات على المقاعد ذات نمط ماسي مع تطريز برتقالي اللون متعاكس مع الجلود المستخدمة في الداخلية، إضافة لمقود مزدوج اللون ولمسات برونزية

3) نظام ترفيه معلوماتي متقدم

تأتي ماكسيما 2020 مع شاشة 8 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع وجود اثنين من منافذ USB، دعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، نظام صوتي ذو 8 سماعات من Bose، إضافة لخدمات نظام NissanConnect الذي يقدم خدمات عديد مثل طلب المساعدة عند توقف السيارة في حالات الطوارئ، تشغيل وإيقاف السيارة عن بعد، تنبيه تخطي سرعة محددة، مع خصائص البحث أثناء القيادة.

4) أمان عالي

هناك الكثير من خصائص الأمان القياسية التي تتميز بها ماكسيما حالياً، وهو ما يتضمن حزمة Safety Shield 360 التي باتت تأتي بمكابح طوارئ أوتوماتيكية، الكشف عن البقعة العمياء والمشاة، تنبيه مغادرة المسار، تنبيه قبل الاصطدام الأمامي، مثبت السرعة المتغير، مراقبة المرور الخلفي، نظام إرشادات الطريق، نظام مراقبة ضغط العجلات، تنبيهات الأمان ومساعد تنبيه السائق الذكي مع وجود مرايا رؤية خلفية ذاتية التعتيم.

5) أداء مثير

تظل ماكسيما تأتي مع محرك 6 سلندر القوي سعة 3.5 لتر المتصل بناقل حركة متغير باستمرار Xtronic CVT بقوة 300 حصان وعزم دوران 353 نيوتن.متر، حيث يمكن بلوغ سرعة 100 كم/س خلال 5.7 ثانية.

هذا ويذكر بأن نيسان ماكسيما 2020 ستصل بتحديث منتصف العمر إلى العيسى وبترومين وكلاء نيسان في السعودية خلال النصف الثاني من العام المقبل.

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