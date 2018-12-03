عرض العيسائي للسيارات على ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2018

الخليج ٣٦٥ نت – قدم العيسائي للسيارات عرضاً على سيارات ميتسوبيشي 2018 ضمن عروض نهاية العام، ويأتي هذا العرض على “مونتيرو سبورت 2018″، بسعر يبدأ من 88,000 ريال سعودي. ويأتي هذا تحت شعار “صُمّمت خصّيصاً لك”. صورة العرض:

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