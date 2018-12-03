كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارات شرطة دبي الأغلي في العالم.. فما السبب؟! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاجئنا دبي كل فترة بضمها أحدث وأسرع سيارات الشرطة العالمية، فكان آخر سيارة تم ضمها هي لبرمجيني كوبيه الخارقة والتي تنطلق من الصفر إلي سرعه 100كم في أقل من ثلاث ثواني وبسرعه 350 كم/الساعة ليزداد أسطولها فخامه وقوه.

دخلت شرطة دبي موسوعة "غينيي" لامتلاكها أسرع سيارة شرطه في العالم وتتضمن مجموعة سيارات شرطه الفاخرة سيارة أستون مارت 77 والتي لم يصنع منها سوى 77 قطعه بالإضافة لسياره بينتلي، وبالإضافة إلي ثلاث سيارات بورشية، وسيارات بي إم دابليو i8

ووفقا لما أكده الرائد "سلطان المري"، في إدارة النقل والإنقاذ بشرطة دبي أن دور الأساسي لهذه السيارات هو كسر الحواجز بين أفراد الشرطة والعامه من الناس وليس فقط تأدية الواجبات التقليدية ويقول "نحن لا نطلع للتباهي بالسيارات فقط وإنما أيضا نشر الحب والود التي تتميز به شرطة دبي ونحن نبحث عن سبل للتواصل مع الناس في كل الأوقات".