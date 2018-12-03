كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيب تزيج الستار عن أيقونتها "رانجلر" (اعرف المواصفات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزاحت شركة جيب الستار عن الموديل البيك آب Gladiator من أيقونتها Wrangler خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات، والذي تمتد فعالياته حتى التاسع من الشهر الجاري.

وكي تكون السيارة رباعية الدفع صالحة لأغراض التحميل، قامت الشركة الأمريكية بزيادة طول قاعدة العجلات حوالي 50 سم والطول حوالي 80 سم، علما بأن الحمولة القصوى تبلغ 800 كجم تقريبا.

ولم يطرأ أي تغيير على التصميم الصندوقي الشهير للسيارة أو إمكانية تعديل الهيكل؛ حيث يمكن خلع السقف والأبواب وطي الزجاج الأمامي.

ويشتمل برنامج دفع السيارة على محركين V6: أحدهما بنزين سعة 6ر3 لتر بقوة 210 كيلووات/285 حصان، وآخر ديزل سعة 3 لتر بقوة 191 كيلووات/260 حصان. ولم تكشف الشركة حتى الآن عن أية بيانات تتعلق بمعدلات الأداء أو الاستهلاك.

ومن المتوقع أن يتم طرح الموديل البيك آب Gladiator الجديدة خلال النصف الأول من العام القادم.