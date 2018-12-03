كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 خطوات تضمن منع ظهور الصدأ وانتشاره في هيكل سيارتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من تطور صناعة هيكل السيارة وارتفاع نسبة مقاومته للصدأ، إلّا أنّ هنالك العديد من العوامل التي لا علاقة لها بعملية التصنيع ومرتبطة مباشرة بالسائق، تؤدي إلى ظهور الصدأ وانتشاره على السيارة.

لا يؤثر الصدأ فقط على مظهر السيارة الخارجي، بل يُقلّل أيضاً من قيمتها عند بيعها. وينتج الصدأ عن عدة عوامل، أبرزها خدوش في الطلاء تنتج عن احتكاكات بسيطة، تُترَك مهملة من دون صيانة لفترة طويلة. فبمجرد أن يتمّ خدش طلاء السيارة، يبدأ الصدأ بالانتشار بسرعة، وفي بعض الحالات تحت طبقة الطلاء، بحيث لا يمكن ملاحظته بسهولة.

كذلك، يمكن للقيادة غير المسؤولة أن تؤدي إلى ظهور الصدأ وانتشاره في السيارة، مثل المرور على المطبّات أو الدخول في الحفر بطريقة عنيفة تؤدي إلى ملامسة أسفل السيارة الأرض، فينتج عنها تجرّحات في الهيكل، يظهر منها الصدأ ويبدأ بالانتشار.

لذلك، هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على سيارة خالية من الصدأ، وهذه أبرزها:

1- غسل السيارة بانتظام

تعتبر المواد الملحية والمواد الكيميائية والأوساخ وغيرها من الحطام المنتشرة على الطرق، والتي تتعرض إليها السيارات أثناء السير، من أكثر العوامل المؤدية إلى تَشكّل الصدأ في السيارة. لذلك يجب غسل السيارة بشكل منتظم، أقلّه مرة واحدة كل أسبوعين، لتجنّب تأثير هذه المواد على هيكلها.

ويفضّل، إذا كان متوافراً، تشميع هيكل السيارة بعد غسلها وتنشيفها، لأنّ التشميع يمنع المياه من الالتصاق بالهيكل، فيوفّر نسبة حماية أكبر من الصدأ.

2- تنظيف فتحات التصريف

تحتوي جميع السيارات على فتحات لتصريف المياه، تمنع تجمّع المياه في أماكن معينة، وخاصة في الأبواب. لذلك يجب التحقق دائماً من أنّ فتحات التصريف نظيفة وغير مسدودة، وتنظيفها من الأوراق والأوساخ والأنقاض الأخرى المتجمعة فيها. فتجمّع المياه في السيارة قد يؤدي إلى تَشكّل الصدأ وانتشاره بطريقة سريعة.

3- جفاف المقصورة

يجب التأكد دائماً من أنّ داخلية السيارة جافة تماماً وخالية من الرطوبة، خاصة تحت السجادات الأرضية. وفي حال وجود بعض الرطوبة أو كانت السيارة مُبتلة، يجب الكشف عن السبب وإصلاحه فوراً، وترك السيارة تحت أشعة الشمس لتجفّ.

4- فحص الهيكل

من المهم جداً فحص هيكل السيارة بين الحين والآخر والبحث عن مناطق يظهر فيها الصدأ أو مناطق تبدو وكأنها فقاعات في الطلاء.

هذه المناطق هي إشارة إلى أنّ الصدأ قد بدأ بتآكل الهيكل تحت الطلاء. وفي حال وجود مناطق الصدأ، يجب التوجّه إلى مركز صيانة لتنظيف المنطقة المصابة ورشّها من جديد.