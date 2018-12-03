اودي S6 2020 الجديدة تظهر بالكامل أثناء اختبارها بمحرك باناميرا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت اودي في فبراير الماضي عن A6 الجديدة كلياً، وكما يبدو فإن S6 ستنضم إليها قريباً حيث رصدتها العدسات التجسسية أثناء الاختبار بلا تمويهات.

تبدو أكثر رياضية مقارنة بالسيدان القياسية، حيث تتميز S6 بخارجية ذات خط على شكل S مع مصدات وعتبات جانبية فريدة من نوعها، كما أُضيف كروم إلى فتحات التهوية والتعليق الهوائي تم ضبطه رياضياً، ما سيقلل ارتفاع السيارة بضعة ملليمترات.

صحيح أن الواجهة الأمامية تكاد تطابق A6، لكن الخلفية واضحة تماماً أنها S6 وذلك كونها تتميز بعادم رياضي رباعي مع مصد منخفض مميز، بالإضافة إلى مرايا جانبية بأغطية ألومنيوم وجنوط جذابة يقع خلفها نظام مكابح محدّث بمقابس فضية.

التغيّر الطفيف في التصميم يفترض أن يستمر في المقصورة حيث متوقع قدومها بمقود رياضي، زخرفات محدثة، دواسات مشابة معدنياً، كما ستتوفر جلود جديدة مع عدادات رقمية 12.3 إنش، نظام معلومات ترفيهي 10.1 إنش علوية وكذلك شاشة 8.6 إنش منخفضة.

أما بالنسبة إلى محرك اودي S6 الجديدة كلياً، فمن المعتقد استمداد الموديل طاقته عبر تيربو مزدوج 2.9 لتر 6 سلندر قوة 450 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر مأخوذ من بورش باناميرا 4S.