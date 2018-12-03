نيسان سكايلاين GT-R يعود إنتاج أجزاءها في اليابان

الخليج ٣٦٥ نت – لدى نيسان برنامج يدعى أجزاء نيسمو التراثية في اليابان، والذي تقوم بموجبه بتصنيع أجزاء سياراتها الكلاسيكية، وقد تم الإعلان للتو توسعته لاشتمال سكايلاين GT-R بموديلي R33 وR34.

تم إطلاق البرنامج في 2017، وقد كان يصنع 80 جزء من سكايلاين GT-R R32 بشكل حصري، وهو ما لاقى استحساناً بين مالكي سيارات نيسان الكلاسيكية للأداء، وبعد ضم R33 وR34 إليه، سيتم تصنيع الخارجية، المحرك، الكهربائيات وعدة مكونات ميكانيكية أخرى وحتى أقفال النوافذ.

لذا إجمالاً، أجزاء نيسمو التراثية يتضمنها الآن 160 جزء لموديلات R32 وR33 وR34، مع العلم أن البرنامج يتم تصنيعه بالتعاون بين نيسان، نيسان موتور سبورت وعدة شركات توريد يابانية.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعني قدرة مالكي R33 وR34 على صيانة سياراتهم بأجزاء المصنع بدلاً من الإجبار على شراء قطع من السوق المستعملة التي تكون باهظة للغاية، وهذا طبيعي كون موديلات سكايلاين يتخطى سعرها بسهولة 500,000$ (1.875 مليون ريال).