بي ام دبليو: ترقبوا تصاميماً جديدة بالكامل في سياراتنا

الخليج ٣٦٥ نت – عديد من صانعات السيارات وقعت في هذا الفخ: نسخ ولصق التصميم ذاته على كل الطرازات، هذا مريح ويقلل التكاليف، لكنه ممل بالوقت نفسه للعملاء، لهذا تعمل هيونداي وكيا كمثال على تغيير الوصفة في سياراتهم.

وكما يبدو، فإن بي ام دبليو لديها الرؤية نفسها، إذ وعدت بإنهاء هذا النهج وإنشاء تصاميم مستقلة لكل سيارة على حدة.

يأتي هذا وفق تصريح أدريان فان هويدونك رئيس تصميم بي ام دبليو، حيث قال بأن سيارات الصانعة البافارية ستمتلك مستقبلاً تصميمها الخاص مع لمسة مألوفة، وهذا ظهر لأول مرة في الفئة الثالثة، الفئة الثامنة، X5 وX7 وكذلك Z4 الرياضية.

“الفئة الثامنة والفئة الثالثة، Z4 ،X5 هي سيارات من الجيل نفسه، تمتلك لغة التصميم نفسها، مع ذلك لديها شخصيات قوية مستقلة مختلفة كثيراً خارجياً وداخلياً.”

تصميم الفئة الثالثة كان تحدياً كبيراً وفق هويدونك، حيث أنه كان يتوجب الإبقاء على شخصيتها السابقة مع تقديم تصميم مستقبلي، كما أن التحدي سيكون أكبر مستقبلاً للتفرقة بين السيارات التي لطالما تشابهت مع موديلات أخرى.

بي ام دبليو الفئة الثامنة

بي ام دبليو الفئة الثالثة

بي ام دبليو Z4

بي ام دبليو X7

بي ام دبليو X5