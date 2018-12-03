إيلون ماسك يفكر بالانتقال إلى المريخ!

الخليج ٣٦٥ نت – خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج Axios الأمريكي، أعلن إيلون ماسك، مدير تيسلا وسبيس إكس التنفيذي، عن أنه سينتقل للحياة في المريخ خلال حياته بنسبة 70%، وهو ما سيأتي بتحدياته الخاصة.

كما أضاف ماسك لافتاً إلى أن احتمالات الوفاة على المريخ بالنسبة للبشر مرتفعة للغاية مقارنة بالأرض، ورغم أن السفر إلى هناك قد يكون أمراً صعباً، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في الهبوط على سطح الكوكب الأحمر.

وفي حالة الهبوط بنجاح، سيتحتم على أي بعثة تنتقل إلى هناك على العمل دون توقف لأجل بناء القاعدة القادرة على أن تؤهل أوائل البشر الذي سينتقلون للعيش هناك، ما يعني عدم وجود أي وقت للراحة، ووجوب الحذر بشكل دائم نظراً لمدى صعوبة ظروف المعيشة.

ورغم ذلك كله، ذكر ماسك أن التقدمات العلمية والتقنية قد تسمح بالسفر إلى المريخ خلال ما يصل إلى 7 سنوات فقط مع تذكرة لا يتعدى سعرها 200,000$ (750,000 ريال)، ورغم كل المخاطر التي ذكرها، إلا أنه على أتم الاستعداد للذهاب دون تردد، حيث أن الأمر يشبه تحدي تسلق جبل إيفرست، فعلى الرغم من رغم وفاة العديد من الأشخاص أثناء تسلقه، إلا أنه يظل تحدي مثير للكثيرين بعدهم.

هذا وقد شدد إيلون ماسك في النهاية على أن المريخ لا يزال الخيار الأفضل للبشر كي يكون لديهم كوكب آخر احتياطي يمكنهم الانتقال له في حالة حدوث أي كارثة هائلة على الأرض.