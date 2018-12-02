لماذا اعتبرت تويوتا اف جي كروزر مميزة للغاية؟ وهل ما زال ممكناً شراءها في الخليج؟

الخليج ٣٦٥ نت – اقتصر إنتاج اف جي كروزر في مصانع تويوتا على 10 سنوات خلال الفترة بين 2006-2016، بالرغم من ذلك فقد استطاعت الاستحواذ على قلوب عشاق سيارات الطرق الوعرة من حول العالم.

إذاً ما الذي جعلها مميزة للغاية؟

هي سيارة SUV ضخمة صندوقية الشكل بهيكلة فوق الإطار Body-on-Frame بقدرات فائقة على الطرق الوعرة، تتميز بمظهر كلاسيكي خارجياً وداخلياً يعطي انطباعاً بأنها “بسيطة، مثيرة للاهتمام”.

قد تبدو لك هكذا عوامل بأنها بسيطة في البداية، لكنها مهمة لدرجة أن السيارة عالمياً يزيد سعرها مستعملة عن سعرها الأصلي بعد إيقافها لارتفاع الإقبال عليها، كما أنها سيارة SUV اليابانية الوحيدة في فئتها التي تتحدى جيب رانجلر الأمريكية ولاندروفر ديفندر البريطانية، ما يعني أنها من بين الجميع توفر معدلات اعتمادية فائقة، وهذا بالمقام الأول طبيعي كونها سيارة تحمل شارة تويوتا.

امتلاكك اف جي كروزر لا يعني أنك ستذهب إلى الصحراء والطرق الوعرة كل يوم، لكن يكفي بأن لديك القدرة على هذا بأي وقت حيث ستعبر بك البحار، تغزو أية تضاريس دون المعاناة من أية مشاكل فنية.

تستمد السيارة اليابانية طاقتها عبر محرك 4 لتر 6 سلندر قوة 270 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر، مع خزان وقود 72 لتر يمكن إضافة واحد آخر معه 87 لتر، ما يضمن لك القيادة لمسافات طويلة، إذ أنها تستهلك متوسط 12.4 لتر لكل 100 كم.

هل ستعود قريباً؟

رأينا في العام الماضي FT-4X الاختبارية، والتي يفترض أنها أعطتنا نظرة مستقبلية لما ستبدو عليه اف جي عند عودتها، لكن وفق تصريحات أخيرة فإن تويوتا لن تعيدها في أي وقت قريب، وسيتحتم علينا الانتظار وقتاً أطول.

هل ما زالت متاحة في الخليج؟

خصصت تويوتا آخر كمية صنعتها من اف جي كروزر لدول الخليج، لذا نعم، لا زال بإمكانك شراءها بموديل 2019 حيث في السعودية لدى عبد اللطيف جميل تتوفر السيارة مقابل 122,500 ريال.