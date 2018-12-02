كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوبارو اليابانية تستدعي أكثر من 25 ألف سيارة.. تعرف على السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت شركة سوبارو اليابانية لصناعة السيارات أنها سوف تستدعى 25.641 سيارة في الصين ابتداء من 11 يناير 2019، وبذلك بسبب مشكلة في أجزاء من المحرك يمكن أن تسبب توقف السيارة.
نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن إدارة القواعد السوقية القول إن عملية الاستدعاء سوف تشمل طرازات تم تصنيعها في الفترة ما بين عامي 2012 و 2013.
وقالت سوبارو إنها سوف تقوم بإصلاح العيب مجانا.
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