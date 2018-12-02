كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جينيسيس تقدم سيارتها "G90" موديل 2020 بتعديلات في الشكل والتجهيزات (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من داخل كوريا الجنوبية قدمت جينيسيس التابعة لهيونداي موديل 2020 من سيارتها G90، وهي السيارة التي كانت تقدمها الشركة هناك باسم EQ900، لكنها قررت تغيير الاسم مع إطلاق هذا الموديل ليتماشى مع اسم نفس السيارة التي تطلقها في أسواق عالمية أخرى.

وشملت التعديلات التي قدمتها الشركة على هذا الموديل تغيير تصميم شبكة التهوية الأمامية، وإضافة مصابيح أمامية مختلفة، وخطوط جديدة بغطاء المحرك الأمامي، بالإضافة لتغيير شكل وتصميم المصابيح الخلفية وأيضا مخارج العوادم بالسيارة، كما تقدم الشركة مع هذا الموديل إطارات اختيارية بأطواق (جنوط) بمقاس 19 بوصة مصممة بطريقة خاصة لامتصاص جزء الضوضاء والأصوات الناتجة عن حركة السيارة.

أما من الداخل فلم يشهد هذا الموديل تغييرات جذرية على المقصورة الداخلية للسيارة، وأشارت الشركة إلى إعادة تصميمها وتطويرها للنظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة، والذي يعمل من خلال شاشة 12.3 بوصة، كما ذكرت الشركة أنه هذا الموديل (مثل نظيره الحالي) مزود بنظام تعليق متطور يضمن راحة الركاب.

كذلك تضم السيارة نظام لخفض الضوضاء والاصوات الخارجية التي تصل للمقصورة الداخلية، ونظام تكييف وتهوية متطور يستطيع تحديد كمية التلوث بالهواء خارج السيارة والتي إذا ارتفعت عن حد معين (مثلا في منطقة هوائها ملوث أو داخل نفق) يمنع النظام تسرب الهواء الملوث داخل السيارة، ويعمل على فلترة وتنقية الهواء داخل المقصورة حتى عبور المنطقة الملوثة.

وسيتم تقديم هذه السيارة في كوريا الجنوبية بثلاثة فئات من المحركات، وهي بسعات 3800 سي سي و3300 سي سي وشاحن توربيني، بالإضافة لمحرك 5000 سي سي متاح بالفئة الأعلى من السيارة.