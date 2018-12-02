كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي إم دبليو تكشف عن "X7" الجديدة لأول مرة أمام الجمهور بمعرض لوس أنجلوس 2018 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد فترة من الكشف عنها من خلال الانترنت فقط، كشفت BMW مؤخرا عن سيارتها الجديدة X7 لأول مرة أمام الجمهور، وذلك من خلال معرض لوس أنجلوس 2018 الذي انطلق مؤخرا بأمريكا.

وتتميز هذه السيارة الجديدة بحجم وأبعاد ضخمة تقترب من حجم سيارة كاديلاك اسكاليد، حيث تم تصميم هذه السيارة على قاعدة عجلات طولها 3.1 متر، مما ساعد على تصميم السيارة بطول 5.16 متر، وعرض 1.99 متر، وارتفاع 1.8 متر، وتعني هذه الأبعاد أن X7 أطول من X5 بزيادة 2.28 سم وأقل عرضا منها بـ 0.5 سم، وأكثر ارتفاعا منها بـ 0.53 سم.

ومنحت BMW هذا الموديل مصابيح LED متطورة، وشبكة تهوية أمامية ضخمة، وإطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 21 بوصة، بالإضافة لمصابيح خلفية رفيعة، وباب خلفي طويل يمكن التحكم فيه كهربائيا، أما من الداخل فيحمل هذا الموديل تصميم فخم رائع ضم مزيج من قطع الجلد والخشب والمعدن لإعطاء شكل أنيق وجذاب للمقصورة الداخلية، كما ضمت السيارة شاشتين بمقاس 12.3 بوصة، الأولى بديلة لعدادات التقليدية خلف عجلة القيادة، والثانية بمنتصف لوحة القيادة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.

ومن التجهيزات التي تحملها السيارة نظام تكييف رباعي النطاق، ونظام صوتي قوي يضم 10 سماعات، وسقف زجاجي بانورامي، ونظام WiFi لتوزيع الانترنت على ركاب السيارة، بالإضافة لنظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة، وشاشتين 10.2 بوصة باللمس بظهر المقاعد الأمامية ليستخدمها ركاب صف المقعد الثاني بهذه السيارة التي تضم 3 صفوف من المقاعد.

وبالنسبة للمحركات فتضم في أوروبا 4 فئات (2 بنزين و2 ديزل)، أما في أمريكا فستقدم الشركة الألمانية هذه السيارة بفئتين فقط، أولها بموديل X7 xDrive40i، وهو محرك 6 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 3000 سي سي وبقوة 335 حصان و446 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي)، ومع هذا المحرك يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 96 كم/ساعة في 5.8 ثانية، وبسرعة قصوى 245 كم/ساعة.

أما الفئة الثانية فتتواجد بموديل X7 xDrive50i، وهو محرك V8 يتصل بشاحن توربيني مزدوج، وهو بسعة 4400 سي سي وبقوة 456 حصان و648 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي)، ومع هذا المحرك يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 96 كم/ساعة في 5.2 ثانية، وبسرعة قصوى 245 كم/ساعة.

وسيبدأ سعر الفئة الأولى من هذه السيارة الجديدة بأمريكا من 73 ألف و900 دولار، ويرتفع سعر الفئة الثانية هناك ليصل إلى 92 ألف و600 دولار، وذكرت الشركة الألمانية أنها بدأت بالفعل في تلقي طلبات شراء وحجز هذا الموديل الجديد من خلال موقعها الرسمي العالمي.