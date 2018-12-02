كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تكشف عن سيارتها "AMG GT R Pro" المجهزة للحلبات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مرسيدس عن AMG GT R Pro أحدث فئات AMG GT وأبرزها حتى الآن.

تمثل فئة Pro إضافة جديدة لعائلة AMG GT حيث تعد تطوراً تطبيقياً لتقنيات سيارات سباقات GT3 و GT4 من مرسيدس، وقد حصلت السيارة على التحديثات التصميمة التي حصلت عليها بقية فئات AMG GT مؤخراً حيث ملاحظ المصابيح الأمامية والخلفية المحدثة، وتتميز Pro بإضافات الكربون فايبر للرزمة الآيروديناميكية الموزعة حول السيارة على الصدام الأمامي ومشتت الهواء الخلفي المكون من عدة طبقات والجناح الرياضي الخلفي، مع لمسات اللون الأخضر الخاص بهذه الفئة وشعار راية السباقات تحمل حرف R الأخضر.

ميكانيكياً دفع مهندسو مرسيدس قوة المحرك إلى مستوى جديد حيث تطلق AMG GT R Pro قوة 577 حصان، واستبدلت مرسيدس نظام التعليق بنظام رياضي قابل للتعديل وقضيب موازنة من الكربون فايبر يتحمل قوى شد أكبر، ومن نتائج التحسينات المذكورة رفع أداء السيارة القادرة على التسارع من 0-100 كم/س خلال 3.5 فقط وبلوغ سرعة 318 كم/س وتحسين ثباتها في جميع الظروف.

لم تعلن مرسيدس عن رقم السيارة السيارة الرسمي حول الحلبة إلا أن التوقعات تشير إلى أنها كانت أسرع على حلبة نوربرجرنج بـ6 ثوان على الأقل من أسرع فئات AMG GT الحالية، ويعني ذلك أنها قطعت الحلبة في أقل من 7 دقائق.