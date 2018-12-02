“بالفيديو” شاهد احتجاز وتجريف سيارات بسبب السيول بإحدى أودية ينبع

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للسيول التي ضربت محافظة ينبع بالمدينة المنورة خلال الجمعة الماضية، وأظهر الفيديو السيارات وهي تسير في أحد الأودية وقد احتجزتها المياه وجرفتها بشكل مرعب.

يذكر أن تلك السيول جرت بالأودية الكبيرة والصغيرة بمحافظة ينبع على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة، إثر هطول أمطار غزيرة منذ صباح أمس حتى المساء، كما تسببت في إغلاق طرق وانهيارات أرضية.

وقد وصف البعض تلك الأودية بأنها كالمقابر لكل من يستهين بالتحذيرات المتكررة بشأن معلومات الطقس.