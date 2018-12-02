عرض كيا الجبر على تقسيط سبورتج وسورينتو 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت وكالة “كيا الجبر للتمويل” عرضاً ضمن عروض نهاية العام على كلاً من كيا سبورتج 2019 وكيا سورينتو 2019. ويأتي هذا تحت شعار “انهيها بكيا 2019.. بأقل الأقساط”. مميزات العرض: كيا سبورتج 2019- بقسط شهري 1100 ريال.

كيا سورينتو 2019- بقسط شهري 1365 ريال. صورة العرض:

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