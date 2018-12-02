“بالفيديو” شباب ينقذون فتاتين بعدما سقطت سيارتهما في البحر بجدة

الخليج ٣٦٥ نت – تمكن 3 شبان من إنقاذ حياة فتاتين من الغرق بعد سقوط سيارتهما في البحر بمنطقة أبحر الجنوبية بجدة، بعد انحرافها عن الطريق، حيث سمع أحدهم نداءات استغاثة من داخل السيارة فهرع مباشرة إلى البحر وحاول فتحها وهي على وشك الغرق، غير أنه لم يتمكن من ذلك لقوة ضغط المياه، وكانت النافذة مفتوحة فتوجه إلى السائقة فأخرجها في الوقت الذي توجه فيه شابان إلى مرافقتها فأخرجوها هي الأخرى.

وأوضح الشاب “محمد الأسمري”، أنه كان يجلس مع عائلته على رصيف مطل على البحر في منطقة أبحر الجنوبية مساء أمس (الجمعة)، فتفاجأ بارتطام سيارة مسرعة على الرصيف وسقوطها في البحر، وأضاف أنهم سبحوا لأكثر من 10 أمتار حتى بلغوا الرصيف، وحينما أخرجوا الفتاتين كانت السيارة قد غرقت، موضحاً أن عمق المياه في تلك المنطقة يبلغ حوالي 3 أمتار.

يذكر أن فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني قد باشرت الحادث، وتم إخراج السيارة من البحر وفتح تحقيق في أسباب الحادث وملابساته.