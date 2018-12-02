الإعلان عن قائمة من المتسابقات للمشاركة في تجارب الفورمولا إي الدرعية

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – أعلنت بطولة “ايه بي بي فورمولا إي”عن مشاركة عددا من السائقات في حصّة تجارب الموسم الإفتتاحي للبطولة الكهربائية في محافظة الدرعية التاريخية حيث ستشارك فيها المتسابقة العربية الوحيدة، الإماراتيّة آمنة القبيسي من بين العديد من الأسماء اللامعة في رياضة السيارات كسائقة التجارب لفريق ساوبر المشارك في الفورمولا 1 تاتيانا كالديرون، كارمن جوردا وغيرهم من السائقات بناءً على طلب من مروّج السباق وذلك تماشيا مع “رؤية 2030” التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والتي شهدت مؤخراً السماح للنساء بقيادة السيارات.



وسيتم تقسيم الاختبار إلى حصة في الصباح وأخرى بعد الظهرة إذ وستُقام مباشرة في اليوم التالي للجولة الافتتاحيّة لموسم 20018-2019.

وسيتم السماح لجميع الفرق التي ستمنح المشاركة لسائقة باعتماد سيارتَين في كلّ حصّة. وسيكون فريقا آودي آبت شايفلر وباناسونيك جاغوار الوحيدين المشاركين بسيارة واحدة في التجارب.

وستقود كالديرون لفريق تسشيتاه بجانب حامل لقب البطولة جان إريك فيرن وأندريه لوتيرر. يذكر أن الكولومبية تألقت بنجاح فى منافسات بطولة الفورمولا 3 الأوروبية لثلاثة مواسم متتالية من عام ( 2013-2015) وبعد ذلك فى سلسلة GP3 في عام 2016، وفي هذا العام، شاركت كالديرون فى تجارب الفورمولا 1 بقيادة سيارة فريق ساوبر لأول مرة بعد جائزة مكسيك الكبرى بينما ستمثل الإسبانية جوردا سيارة نيسان إيدامز إلى جانب السويسري سيباستيان بويمي والسائق البديل لألبون البريطاني أوليفر رولاند.

أما بالنسبة للإماراتية القبيسي، سائقة الفورمولا 4 لفريق بريما الإيطالي، ستقود لفريق فيرجين راسينغ إلى جانب روبن فراينز وسام بيرد في حين ستشارك الألمانية بيتيسك فيزر مع فريق بي إم دبليو أندريتي الى جانب ألكسندر سيمز.

وسيشارك كلا من جايمي شادويك مع فريق نيو، وسيمونا دي سيلفسترومع فريق فينتوري وكاثرين ليغي مع فريق ماهيندرا وكاري شيرينر لفريق “إتش ايه دبليو” ريس لاب والتي تشارك محل مواطنتها المصابة صوفيا فلورتش بعد تعرضها لحادث فظيع في مكاو لبطولة الفورمولا 3.

وسيستعين فريق آودي بسائق الاختبار والتطوير لديه نيكو مولر مثل فريق باناسونيك جاغوار الذي سيكتفي بسائق التجارب ميتش إفانز.