بعد تسريح 14,000 موظف.. ترامب إلى جنرال موتورز: أنتم تلعبون مع الشخص الخطأ!

الخليج ٣٦٥ نت – تمر صناعة السيارات بتغييرات جذرية في عصرنا، حيث التحول إلى السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية والاعتماد على الآلات يكلف استثمارات مهولة، وهي عقبات أدت إلى تسريح جنرال موتورز 15% من موظفيها في أمريكا الشمالية، أي أن 14,000 شخص أصبح عاطلاً عن العمل بين ليلة وضحاها، مع إغلاقها 5 من مصانعها، ما نتج عنه غضب في القيادة السياسية الأمريكية والكندية.

حيث صرح دونالد ترامب للصحافة قائلاً: “من الأفضل لهم أن يفتتحوا مصنعاً جديداً بأسرع وقت ممكن، لقد أخبرتهم أنتم تلعبون مع الشخص الخطأ وقد تحدثت مع ماري بارا -رئيسة جنرال موتورز- وكنت صارماً معها للغاية.”

“تحدثت معها عندما سمعت خبر إغلاق المصانع، وقلت لها أنتي تعلمين لأي مدى ساعدت الحكومة جنرال موتورز -عندما أفلست في 2009-، من الأفضل لكم أن تعودوا إلى العمل وتفتحوا مصنعاً جديداً في ولاية أوهايو.”

أوهايو هي ولاية رئيسية في حملة إعادة انتخاب ترامب في 2020، حيث أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية لفوزه في 2016، وخسارة الوظائف تعني خسارته تأييد الناخبين.

خلال الاسبوع الماضي، أعلنت جنرال موتورز وقف إنتاج السيارات في مصنع لوردستاون في أوهايو الذي يتم فيه إنتاج شيفروليه كروز، وهذا شيء أغضب الرئيس الأمريكي لأبعد الحدود “إنهم يقولون بأن شيفروليه كروز لا تُباع جيداً، لذا قلت لهم: حسناً؛ اصنعوا سيارة يمكنها أن تباع جيداً!”

أما بالنسبة إلى كندا، فقد قال جاستن ترودو بأنه تحدث مع ماري بارا وعبر عن “خيبة أمله الشديدة” لإغلاق مصنع أوشاوا في تورنتو، كما أعلن رئيس الوزراء دعمه الموظفين المسرحين من العمل “سوف نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة عائلات هؤلاء الذين تأثروا بما جرى للوقوف على أقدامهم مجدداً.”

يذكر بأن جنرال موتورز ستوقف بأمريكا الشمالية إنتاج كاديلاك CT6 وXTS، شيفروليه ماليبو وامبالا وكروز وفولت وكذلك بويك لاكروس، مع العلم أن بعض هذه السيارات سوف يستمر إنتاجها بشكل طبيعي في دول أخرى.