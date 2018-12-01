تويوتا تنوي إطلاق نسخ رياضية لكل سياراتها ودفع رباعي لافالون وكامري وكورولا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا مؤخراً عن كامري وافالون بتعديلات TRD الرياضية وبريوس بدفع رباعي خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات 2018، وكما يبدو فإنها لا تنوي التوقف عند هذا الحد.

حيث كشف جاك هوليز نائب رئيس تويوتا في الولايات المتحدة عن عشقه لعلامة TRD وما يفعله قسم تويوتا للتطويرات الرياضية ويضيفه إلى السيارات “إنني أعتقد بأنه علينا فعل ذلك مع كل سيارة وSUV وحتى بيك أب.”، وقد لمّح بأن كورولا ستحصل قريباً على تعديلات رياضية “هنالك نوايا لتطويرها بالفعل.”

حقيقة، تبدو فكرة النسخة الرياضية من كورولا منطقية للغاية، كون جيلها الجديد يتميز بشاصيه رياضي وتصميم عدواني، ما يعني أنها مستعدة لذلك بالفعل.

تويوتا أكدت أيضاً أنها تنوي إضافة نسخ دفع رباعي لمزيد من موديلاتها بعد إطلاقه في بريوس، وذلك يتضمنه كامري، افالون، كورولا وC-HR.

“إننا نريد منح مزيد من الخيارات لعملاءنا، إضافة تعديلات TRD الرياضية والدفع الرباعي يبدو خطوة ذكية في سبيل تحقيق ذلك.”