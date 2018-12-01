تأسيس فريق السعودية للسباقات بيد الإتحاد السعودي للسيارات للمشاركة في بطولة جاكوار الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – أوبرا – أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن تأسيس فريق السعودية للسباقات الذي سيشارك في النسخة الأولى من بطولة “Jaguar I-PACE eTROPHY” لسيارات جاكوار الكهربائية وذلك بدعم الهيئة العامة للرياضة، وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات وبإشراف الاتحاد.

وستكون أول مشاركة لفريق السعودية للسباقات في الجولة الأولى من موسم 2018/2019 لبطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية، والتي ستقام في محافظة الدرعية بالرياض، وذلك ضمن فعاليات بطولة “إيه بي بي فورمولا إي” التي تستضيفها المملكة خلال الفترة 13-15 ديسمبر 2018، حيث ستصنع جاكوار التاريخ من خلال تنظيمها لأول بطولة عالمية لسباقات الـ GT للسيارات الكهربائية.

سيضم فريق السعودية للسباقات المشارك في جولة الدرعية السائقين السعوديين بندر العيسائي وأحمد بن خنين اللذين سيقودان سيارة جاكوار I-PACE، حيث إن الراعي الرئيسي هي الهيئة العامة للرياضة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وسيشارك الفريق السعودي في جميع جولات بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية المقامة في عدد من المدن العالمية.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن سعادته بتأسيس فريق السعودية للسباقات والإشراف عليه للمشاركة في البطولة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمحافظة الدرعية ، مشيراً أن ذلك يعد دلالة على أن المملكة أصبحت وجهة جاذبة لأهم البطولات العالمية في مختلف الرياضات ، وسيتيح الفرصة لشبابنا لإثبات قدراتهم ومهاراتهم ، وسيمكنهم من المشاركة بفاعلية في نهضة المملكة واحتلالها المكانة التي تصبو إليها.

يُذكر أن هذه البطولة فعالية حصرية لسيارات جاكوار I-PACE الكهربائية المعدلة للسباق ، وهي أول سيارة سباق كهربائية بالكامل يتم إنتاجها لتتيح للفرق المشاركة الفرصة لإثبات قدراتهم في عالم سباقات السيارات ، والمنافسة في بطولات عالمية لا يصحبها انبعاثات غازية ضارة بالبيئة , وستشارك 20 سيارة متماثلة في الجولات التي ستقام في 10 مدن عالمية ، وستكون هذه البطولة نقطة انطلاق جديدة لشعار جاكوار “سباق نحو الإبداع”، وذلك ضمن التزامها بتقديم تقنياتها المتطورة في عالم السيارات الكهربائية على حلبات السباق.

ومن جانبه، قال أندريش بوتيش، المدير العام لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات جاكوار لاندروفر: “تنظيم هذه البطولة يعد حدثًا تاريخيًّا في عالم الرياضة بالمملكة، وأصبح الآن بمقدور سائقي سيارات السباق السعوديين تحقيق أحلامهم والمشاركة في تحديات سباقات السيارات، ونحن في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات نعتبر هذه الخطوة جزءًا من رحلتنا لدعم الشباب السعودي والإسهام في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030”.

وتعد بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY فعالية حصرية لسيارات جاكوار I-PACE الكهربائية المعدلة للسباق، وهي أول سيارة سباق كهربائية بالكامل يتم إنتاجها لتتيح للفرق المشاركة الفرصة لإثبات قدراتهم في عالم سباقات السيارات، والمنافسة في بطولات عالمية لا يصحبها إنبعاثات غازية ضارة بالبيئة. وستشارك 20 سيارة متماثلة في جولات بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية التي ستقام في 10 مدن عالمية، وستكون هذه البطولة نقطة انطلاق جديدة لشعار جاكوار “سباق نحو الإبداع”، وذلك ضمن التزامها بتقديم تقنياتها المتطورة في عالم السيارات الكهربائية على حلبات السباق.







