نيسان ليف نيسمو RC الكهربائية للسباق تكشف عن نفسها

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان في العاصمة اليابانية، طوكيو، عن سيارة السباق الكهربائية ليف نيسمو RC، وذلك خلال مهرجان نيسمو لسباقات فوجي الدولية.

مقرر ظهورها بجانب سيارة فورمولا E الجديدة من نيسان، وقد تم تطويرها بواسطة نيسمو وتمتلك محركين كهربائيين قوة 322 حصان وعزم دوران 640 نيوتن.متر مع بطارية ليثيوم-أيون ليف الجيل الثاني، ما يعني أنها أقوى من خليفتها بالضعف، ما يتيح لها الانطلاق من 0-100 كم/س خلال 3.4 ثوان.

سيارة السباق الكهربائية تزن 1,290 كجم وحسب وذلك بفضل استخدام هيكلة بألياف الكربون، ومع وضع المحركات الكهربائية على الإطارات الأمامية والخلفية واستخدام نظام الدفع الرباعي، فإن ذلك يساهم في الاتزان بالمنعطفات وتوليد أقصى عزم دوران ممكن.

الواجهة الأمامية معاد تصميمها كما أن غطاء المحرك طويل والإضاءة LED، الجناح الخلفي قابل للتهيئة، الجسد منخفض، بالإضافة إلى أن الطلاء يجمع بين الفضي والأسود.

يذكر أن نيسان لن تصنع سوى 6 نسخ من ليف نيسمو RC وسيتم توزيعها حول العالم دون وجود أي تفاصيل حول سعرها أو كيفية شراءها.